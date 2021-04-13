Певица Настя Каменских показала без прикрас, как выглядела до похудения

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга продюсера Алексея Потапенко Настя Каменских часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть шокирующий фотоколлаж, на котором показала, как выглядела до похудения, и как выглядит сейчас. И все это в откровенных купальниках.

На первой части снимков Настя запечатлена на отдыхе, она позирует в разных купальниках. При этом хорошо видно ее складки на животе и пышны бока. Многие помнят певицу именно такой, но она никогда не показывала себя в этом весе в откровенных купальниках. На второй части снимков Каменских уже здорово похудела и без стеснения демонстрирует фигуру в таких же соблазнительных купальниках.

В подписи к публикации Настя рассказала о своем похудении и о том, что нужно любить себя в любом весе. "Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но... реалити так реалити. Я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны. Мы просто обязаны любить себя! Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное – это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя", - откровенно написала Каменских.

Поклонники тут же принялись обсуждать новую публикацию звезды. "Самый сок", "В любом весе красивая", "Пышка", "А какие параметры были до похудения", "Очень красивая в любом весе", "Мне до нравится больше".

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