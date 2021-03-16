Известный украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) предстал в красивом образе и заговорил о свободе

Артист предстал в красивом образе, рассказав о свободе, сообщает Politeka.net.

Потап надел голубую рубашку, светлые штаны и белые кроссовки. Завершили образ различные аксессуары, в том числе, серая шляпка.

Артист улыбался, взявшись за краешек головного убора. А в тексте он рассуждал о свободе. Примечательно, что рэпер позировал без своей жены, певицы Насти Каменских.

"Сила хорошего настроения! Я знаю людей, которые не допускают мысли о том, что можно расслабиться и получать удовольствие от жизни на всю! Тут важно понять, что значит «на всю», ведь «Всю» у каждого разное ! Позвольте себе не на всю, а почти на всю, разрешите себе побыть свободными, побыть собой, больше чем обычно! Не благодарите!", - написал Потап.

Почти за час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Какой красавец😍", "Шляпка", "Образ офигенный ❤️",, "Хорошо,❤️❤️", "Я:когда обновил гардероб😅🤞🏻

Красиво))", "Слава Украине! 🔥", "где взять такую шляпу....!!!! везет же ему", "Ну, красава", "красавчик! во всем!", "Прикольная фото! Оригинальное!", "Хороший-прекрасный шляпу 🎩", "Какой джентльмен Потап 🎩😘", "Вай, как в тему и мотивирующее))", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Потап отправился на отдых с сыном от Ирины Горовой, Андреем.

Артист выложил милое фото, на котором они запечатлены рядом с роскошным автомобилем в окружении густой экзотической зелени.

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