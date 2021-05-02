Победителем 11 сезона шоу «Голос країни» стал Сергей Лазановский, тренером которого была певица Надя Дорофеева

После завершения проекта артисты не теряют связь и это не может не радовать, пишет Politeka.net. Так, в последних сторис Надя вместе с мужем, артистом Владимиром Дантесом, отправились в гости к бывшему подопечному звезды.

Тренер победителя приехала в село Попельники (Ивано-Франковская область), откуда родом Сергей. Звезда была в длинном синем платье и кофте. Можно заметить красивый дом победителя шоу, его родных и самого Лазановского, который радостно встречал своего тренера.

Певцы радостно встретили другу друга и обнялись.

"Сереж, нам все село сигналило", - произнес за кадром Дантес.

Позже Лазановский пригласил Дантеса и Дорофееву в дом.

"Какая семья", - подписала артистка.

А далее звезды сняли красиво накрытый стол в честь праздника Пасхи.

"Мы, по-моему, от переедания взорвемся", - написал Дантес.

Звезда призналась, что все село узнало о приезде ее и мужа в село, тем самым они устроили "переполох", и поэтому у дверей дома Лазановского собралась толпа, к которым позже вышла Надя, чтобы сфотографироваться.

Напомним, Сергей Лазановский – актер театра. На этапе нокаутов он выбыл из проекта, но зрители поддержали артиста с помощью голосования, и в результате тот вернулся на прямые эфиры и как оказалось не зря...

Победитель шоу получил в подарок двухкомнатную квартиру в Киеве и право выступить на сцене фестиваля Atlas Weekend.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес оконфузился перед украинцами, видео: "Самый нелепый пост"

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