Победителем 11 сезона шоу «Голос країни» стал Сергей Лазановский, тренером которого была певица Надя Дорофеева
После завершения проекта артисты не теряют связь и это не может не радовать, пишет Politeka.net. Так, в последних сторис Надя вместе с мужем, артистом Владимиром Дантесом, отправились в гости к бывшему подопечному звезды.
Тренер победителя приехала в село Попельники (Ивано-Франковская область), откуда родом Сергей. Звезда была в длинном синем платье и кофте. Можно заметить красивый дом победителя шоу, его родных и самого Лазановского, который радостно встречал своего тренера.
Певцы радостно встретили другу друга и обнялись.
"Сереж, нам все село сигналило", - произнес за кадром Дантес.
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Позже Лазановский пригласил Дантеса и Дорофееву в дом.
"Какая семья", - подписала артистка.
А далее звезды сняли красиво накрытый стол в честь праздника Пасхи.
"Мы, по-моему, от переедания взорвемся", - написал Дантес.
Звезда призналась, что все село узнало о приезде ее и мужа в село, тем самым они устроили "переполох", и поэтому у дверей дома Лазановского собралась толпа, к которым позже вышла Надя, чтобы сфотографироваться.
Напомним, Сергей Лазановский – актер театра. На этапе нокаутов он выбыл из проекта, но зрители поддержали артиста с помощью голосования, и в результате тот вернулся на прямые эфиры и как оказалось не зря...
Победитель шоу получил в подарок двухкомнатную квартиру в Киеве и право выступить на сцене фестиваля Atlas Weekend.
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