Известный украинский исполнитель Владимир Дантес посоветовал, где провести пасхальную неделю в следующем году

Как передает Politeka.net, после финала песенного шоу "Голос", в котором победил Сергей Лазановский, его тренер Надя Дорофеева вместе с мужем Дантесом поехали к нему в село Попельники на Пасху. После этого визита у Дантеса открылись глаза и теперь запад Украины он воспринимает по-новому и всем советует почувствовать.

"Ребята, всем советую в следующем году на пасхальную неделю ехать в города и сёла на запад Украины к друзьям и родственникам. Это просто непередаваемая радость, гостеприимство и огромное количество еды 🤤🤤🤤 Мы снимаем 2й сезон про стартапы и не можем вложиться в тайминг на локациях, потому что никто нас не отпускает пока мы не поедим и не попробуем наливки))) Такая работа мне по душе🤗🤗🤗", - написал Дантес.

На фото Дантес весь в черном и в "огненных" носках стоит, опершись на велосипед и смотрит вдаль, на фоне небо с огромными пушистыми тучами

Подписчики за считанные минуты засыпали артиста комплиментами:

"Мені їхати нікуди не треба, я живу на заході) повезло".

"Облака просто кайф!!!😍😍😍".

"❤️❤️❤️это точно 😂🔥".

Напомним, Владимир Дантес влюбился в Надю Дорофееву практически в первого взгляда, когда они ехали в поезде на совместный концерт. При этом Надя вспоминала, что Владимир не обращал на нее никакого внимания, но когда та ушла в свое купе, он открыл дверь и произнес: "Надя, я женюсь на тебе", и ушел.

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