Известный украинский певец Владимир Дантес пожаловался на ненадежность своей жены Нади Дорофеевой

Звездная пара часто радует своих поклонников милыми семейными кадрами, на которых они дурачатся и подшучивают друг над другом. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Дантес решил показать в своих Сториз, какой ненадежной иногда бывает его жена.

Судя по кадрам, пара отправилась в поездку на машине. Певец рассказал, что вначале Надя обещала ему, что они будут сменять друг друга за рулем, чтобы никто не уставал. Тем не менее звезда не сдержала свое обещание и уснула на своем сидении, пока ее муж вел машину. Певец снял "предательство" супруги на видео.

«6 часов назад Надя: «Будем меняться за рулем, общаться, чтоб ты не устал. Также Надя:…», - подписал свое видео Дантес.

На кадрах он сначала показал свое укоризненное выражение лица, а затем перевел камеру на спящую Дорофееву.

Впрочем, судя по всему, к ссоре это не привело, ведь позже Надя поделилась тем же видео на своей странице, сопроводив его смеющимся смайликом.

Ранее Дорофеева показала фото, на котором позировала возле своего светлого "БМВ".

Надя выглядела стильно, как всегда. Она надела зеленую кофту, а сверху - косуху.

Напомним, Дорофеева похвасталась роскошным авто, за руль не рискует садиться даже Дантес: "Она же звезда".

Как сообщала Politeka, Дорофееву едва не "растерзали" на глазах у Дантеса: "Надя, прости меня, пожалуйста".

Также Politeka писала, что Дорофеева с Дантесом показали дом победителя "Голосу країни" Лазановского, устроив "переполох" у него в гостях: кадры.