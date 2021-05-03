Популярная певица Надя Дорофеева показала свою машину

Певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес уже 10 лет вместе, передает Politeka.net. Супруги живут в роскошном доме, а также ездят на двух машинах.

Артистка нередко показывает своего "железного" коня, на котором рассекает. Вот, например, в последнем посте звезда позировала возле своего светлого "БМВ".

Надя выглядела стильно, как всегда. Она надела зеленую кофту, а сверху - косуху. Также Дорофеева была в длинных джинсах и кроксах, а завершили образ темные очки.

"Решаю вопросы 😎 Навожу суету 😂", - написала артистка.

За два часа публикация собрала более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Пфффф. Мощно", "Палехче", "Сама опасность 😂♥️", "Смотри там аккуратно вопросы решай и наводи суету😂❤️🔥", "Ой ой не надо на нас наводить суету мы же хорошие😂❤️", "Надькааа бомба", "Местный суетолог 🔥❤️", "Тебе БМВ не идет, только Мерс!", "ровная девчуля", "Молодчага", "Бомбическаая", "Суетолог)))ты шо такая дерзкая?))", - написали пользователи сети.

Отметим, Владимир Дантес в шоу "Караоке на колесах" два года назад рассказал, какие машины у него с женой в автопарке.

"Я сажусь за Надино BMW – она же звезда, может себе позволить. А у меня машина меньше – Hyundai Tucson", - поделился певец.

По словам артиста, он не рискует садиться за руль "БМВ", ведь ему неудобно из-за габаритов, которых он не чувствует. А вот Надя отлично водит "БМВ", и даже значительно лучший водитель в некоторых ситуациях.

Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".

Как сообщала Politeka, Дорофеева на "Голосі країни" подслушала тайные переговоры Винника и Монатика: "Пацаны, у вас все хорошо?"

Также Politeka писала, что Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни".