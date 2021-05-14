Певица Нада Дорофеева вместе с мужем, певцом Dantes внезапно предстали в новом амплуа

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) вместе с мужем, певцом Dantes (Владимир Гудков) стали ведущими одного из выпусков юбилейного сезона шоу "Орел и решка".

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры появились на странице проекта в Инстаграм.

Похоже, выпуск вышел насыщенным и нескучным. А порой и весьма неожиданным. По крайней мере, такое впечатление складывается по фрагментам, которые уже попали в Сеть.

«Пела себе, наконец-то вышла в сольный проект. Ну, на*** оно мне надо, ну что ж мне не сидится-то?..», - возмущалась Дорофеева во время поезде по непростой местности на специальном авто.

«Значит, во-первых, я родила только что», - сказала она выйдя из машины.

Пользователи Сети восхищены увиденным и даже просят создателей шоу сделать Дантеса и Дорофееву постоянными ведущими, ну или снять с ними хотя бы еще один выпуск.

«Просто лучшие ведущие ever!)) сделайте ещё один выпуск с ними, ну плиииииз!!!», «Какие же они классные», «Очень позитивные ведущие, выпуск очень приятный, качественный, ненаигранный. Спасибо», «Возьмите их на постоянку», «Какие же они классные», - пишут в коммментариях.

Напомним, беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

Как сообщала Politeka, дерзкая Дорофеева заставила кайфовать Макса Барских, но рассорила украинцев: "Ну вы конечно...".

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