Популярная певица Надя Дорофеева удивила рассказом о своем необычном комплексе

Обычно Надя не рассказывает о своих проблемах, страхах или комплексах. И хотя звезда открыта со своими поклонниками, общается в Инстаграм на своей странице довольно честно, о личной жизни она говорит редко. В этот раз девушка неожиданно заговорила о том, что раньше доставляло ей дискомфорт.

Свои замечания звезда сопроводила двумя фото, которыми хотела подчеркнуть свой комплекс. Ей всегда казалось странным иметь такую бледную, светлую кожу. Но на пляже, сколько бы она не загорала, такого эффекта добиться не удается:

«Всегда хотела иметь такой красивый золотистый загар, но моя кожа об этом не мечтала. Мне практически не удается загореть. Мне всегда кажется, что я слишком бледненькая. Пора бы мне уже полюбить себя и принять этот факт».

После того, как звезда написала это в Стори, единомышленники также выразили свое мнение и поддержали Надю, ведь не она одна комплексует из-за подобных вещей.

«Бесят люди, которые говорят: ничего себе ты бледная. Мой девиз – я аристократка. Плюс в том, что кожа стареет медленнее. Да и бледная – это еще ничего, а вот тем, у кого аллергия на солнце, - вообще плохо. Ну все, я спокойна», - написала Надя, помечая комментарии пользователей.

Также на другом, новом снимке, видно, что Надя как будто бы вышла из здания за ее спиной, и выглядит она недовольной и даже расстроенной. Перед камерой звезда появилась в многослойном темном наряде.

В подписи к фотографии Дорофеева написала: "Серьезно??? У вас нет латте?". Пользователи тут же принялись комментировать новый образ певицы, и есть те, кому он понравился, а есть те, кто не в восторге от ее вида. "На босяка похожа", "Красотка", "Как всегда, красотка", "Какая красивая", "Самая лучшая", "Классная сумочка", "Для тебя все есть", "Приходи в гости, будет латте", "Какая же ты красивая", "Икона стиля", - пишут фанаты в комментариях.

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