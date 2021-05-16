Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал, чем занят на юге Украины

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес был еще звездой "Фабрики звезд". После этого некоторое время певец выступал, а потом сделал долгую паузу в творчестве и вернулся на сцену только в 2019 году. Сейчас красавчик активно ведет социальные сети, где публикует интересный контент.

Дантес в этот раз опубликовал сторис, в котором пожаловался на украинок:

"Прошу прощения, а почему никто не пишет: "Вова, Вова, где же твое прекрасное лицо? Почему так мало сторис сегодня с ним?".

Владимир показал себя на видео, демонстрируя естественную красоту.

На втором сторис, которое певец репостнул у подруги, красавчик сидел за преподавательским столом, а сзади можно увидеть доску, на которой был нарисован гриб.

"Владимир Дантес читает лекцию о грибах", - подписано было фото.

Известно, что певец сейчас объезжает юг Украины. Он еще вчера был в Одессе, но собирался после посетить Херсон.

Сообщалось, что певица Нада Дорофеева вместе с мужем, певцом Dantes внезапно предстали в новом амплуа.

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) вместе с мужем, певцом Dantes (Владимир Гудков) стали ведущими одного из выпусков юбилейного сезона шоу "Орел и решка".

Напомним, выпивший муж Дорофеевой Дантес загрустил в Одессе

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