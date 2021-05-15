Певец Dantes (Владимир Гудков) внезапно представил новое видео с Катей Багинской

Как передает Politeka.net, Владимир Дантес время от времени выкладывает забавные посты на своей странице в соцсети Instagram. Недавно певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) вместе с мужем, певцом Dantes стали ведущими одного из выпусков юбилейного сезона шоу "Орел и решка".

"Предлагаю послушать/посмотреть как мы с Катей Багинской можем утром играть в прямом эфире на Русском радио. Представьте что мы на сцене вытворяем. Там, кайф!😂😂😂", - написал под видео Дантес.

На видео Дантес вместе с Багинской ввытворяют чудеса в студии Русского радио.

Пользователи Сети восхищены увиденным и даже сказали, что не знали о таких способностях Дантеса.

"Крутое исполнение🔥 На секунду подумала, что плюс с задавкой и барабанами 😂", "Oooo😍😍😍🔥", Кайф", "Супер", "Красавчик 👍 можете ! Я не знал что такой способный 👌", "👏👏👏 звучит 🎶🎶🎶 ооочень круто! 🔥поскорее бы уже концерты, тур по городам с новым альбомом! 🙌", "То чувство, когда у Дантеса выходит по лучше чем у дорофеевой", "Гитару не очень хорошо играешь", - пишут в коммментариях.

Напомним, беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

Как сообщала Politeka, дерзкая Дорофеева заставила кайфовать Макса Барских, но рассорила украинцев: "Ну вы конечно...".

Также Politeka писала, муж Дорофеевой Дантес поделился секретом, что спасает от ссор: «Всем желаю таких...»