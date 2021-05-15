Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал, как проводит время в Одессе
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским исполнителем. И хоть артист делал перерыв в творчестве до 2019 года, но после возвращения его клипы уже посмотрели миллионы украинцев. Сейчас Дантес активно ведет социальные сети, где показывает много чего интересного.
Дантес опубликовал в этот раз видео, в котором рассказал, что сейчас тусит в Одессе. Красавчик был в футболке, а вокруг был слышен смех большой компании.
"Произошла непредвиденная ситуация. Работа пошла просто вот таким чередом с фразой "ах, мы у вас в Ивано-Франковске гуляли". Кайф", - рассказал Владимир.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Гастрольный муж" Поляковой выдал ее пикантные секреты и с кем у них "тройничок": "А что тут такого?"
Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал..."
Жуткая авария унесла жизни съемочной группы известного украинского телеканала: кадры с места ДТП
На берег вымыло черное существо с острыми зубами: фото глубоководного монстра
На втором фото Дантес сидел грустным, опустив глаза, а в руках держал рюмку с чем-то.
"Настроение: выходные в Одессе", - написал под фотографией Владимир.
Сообщалось, что певец Dantes (Владимир Гудков) внезапно представил новое видео с Катей Багинской.
"Предлагаю послушать/посмотреть как мы с Катей Багинской можем утром играть в прямом эфире на Русском радио. Представьте что мы на сцене вытворяем. Там, кайф!", - написал под видео Дантес.
Напомним, неизвестные кадры с Дорофеевой и Дантесом оказались в Сети
Также Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес поделился секретом, что спасает от ссор
А еще Politeka писала, что Дантес оседлал двухколесного красавца и показал работу мечты