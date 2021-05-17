Известная украинская певица Надя Дорофеева показала, как прошла церемония Viva! Awards 2021
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала очень популярной певицей в Украине. А сейчас Надю пригласили на церемонию Viva! Awards 2021, где она стала победительницей в категории "Digital-прорыв". В социальных сетях Дорофеева решила показать свой наряд и рассказать о награде.
На фото Надя показалась в коротком салатовом платье, позируя у нового автомобиля Владимира - Tesla и большого особняка. На еще одном кадре звезда уже держала свою награду, подняв ее вверх. А в конце "карусели" девушка опубликовала видео, где видно, как она вышла на сцену.
"За пару часов до получения награды Viva! Awards.
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Этот год был безумно сложным и заставил весь мир жить по новым правилам. И мы все с этим справились!
Изменились и правила в творческой сфере. Когда артисты ушли на самоизоляцию, появилось так много достойного и яркого материала, что в этом потоке пробиться стало сложнее в сто раз.
И сейчас набрать даже 10 млн просмотров стало настоящим вызовом! Я счастлива, что нам это удалось - и мой дебютный трек gorit услышали и полюбили миллионы людей, он до сих пор не покидает главные музыкальные чарты, а клип набрал уже 50 млн просмотров", - написала звезда под кадрами.
Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ты достойна этого! Любим сильно", "Надя! Любимая наша! Ты это заслужила, я смотрю на тебя и понимаю что ты безумно крутая! Ты крутая не только в плане творчества, но и в человеческих качествах...", "Вова специально купил машину тебе под сумочку)))", "Поздравляю с приобретением!", "Машина прямо подходит".
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