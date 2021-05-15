Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников новым фото с прогулки

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. В своем Instagram звезда часто радует публику яркими публикациями из своей насыщенной жизни, и в этот раз показала интересное фото, на котором запечатлена на прогулке.

На новом снимке видно, что Надя как будто бы вышла из здания за ее спиной, и выглядит она недовольной и даже расстроенной. Перед камерой звезда появилась в многослойном темном наряде – на ней короткое платье, длинная рубашка и кожаная куртка оверсайз. Завершает образ яркая зеленая сумочка через плечо, которая выглядит очень стильно в сочетании с нарядом. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и недовольное выражение.

В подписи к фотографии Дорофеева написала: "Серьезно??? У вас нет латте?". Пользователи тут же принялись комментировать новый образ певицы, и есть те, кому он понравился, а есть те, кто не в восторге от ее вида. "На босяка похожа", "Красотка", "Как всегда, красотка", "Какая красивая", "Самая лучшая", "Классная сумочка", "Для тебя все есть", "Приходи в гости, будет латте", "Какая же ты красивая", "Икона стиля", - пишут фанаты в комментариях.

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