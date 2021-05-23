22 мая в Роттердаме отгремел финал грандиозного песенного конкурса "Евровидение 2021". Украинская группа "Go_A" везет домой заслуженное 5-е место и невероятную славу

Солистке "Go_A" Екатерине Павленко вместе с коллективом удалось раскачать Европу зажигательной песней «Shum» с нотками национальных украинских мотивов. Зрители в зале, включая соперников, бросились в пляс, когда украинцы выступали на сцене.

Подтверждением этому кадры, опубликованные участниками конкурса в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. В частности, пришли в восторг швейцарцы из группы Gjon's Tears, прыгавшие под сценой, когда пела Павленко.

"I f*ck... Love you!", - говорится в подписи. Они явно не сдерживали себя в эмоциях.

Также кайфанули ребята из финской группы "Blind Channel" и музыканты "Hurricane" из Сербии.

А победители "Евровидения 2021", итальянская группа Maneskin, пошли еще дальше, выразив свой восторг Go_A за кулисами конкурса. Рокеров настолько зацепил «Shum», что они начали разучивать слова. В частности, солистка "Go_A" тренировала музыкантов выговаривать слово "заплетися", что присутствует в тексте песни. После того, как у них это, наконец, получилось, ребята дружно запели, хлопая в ладоши, да еще и станцевали.

Напомним, итоги "Евровидения 2021" объявили в ночь на воскресенье, 23 мая. Победители "Maneskin" исполнили композицию в стиле хард-рок "Zitti e bouni".

Второе место досталось Франции - Барбаре Прави, третье - Швейцарии - Gjon's Tears, четвертое - Исландии - Daði og Gagnamagnið, пятое - украинцам Go_A. Далее распределились Blind Channel из Финляндии, Дестини из Мальты, The Roop из Литвы, Манижа из России, Стефания из Греции.

Напомним, что солистка Go_A сообщила о проблеме во время прямого эфира Евровидения: "Не выдержала и..."

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