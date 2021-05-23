В Роттердаме прошел песенный конкурс "Евровидение", стало известно, кто победил

В субботу 22 мая состоялся финал конкурса "Евровидение", передает Politeka.net. Украину представила группа Go_A.

Итоги объявили в ночь на воскресенье, 23 мая. Так, победилетем стала группа Maneskin из Италии, которая исполнила композицию в стиле хард-рок "Zitti e bouni". Примечательно, группа была создана в 2016 году студентами римского лицея имени Джона Кеннеди Давидом Дамиано, Томасом Раджи и Итаном Торкио, а солисткой стала полудатчанка Виктория Де Анжелис.

Второе место досталось Франции - Барбаре Прави, Третье - Швейцарии - Gjon's Tears, четвертое - Исландии - Daði og Gagnamagnið, а пятое - Go_A - Украина.

Далее распределились Blind Channel из Финляндии, Дестини из Мальты, The Roop из Литвы, Манижа из России, Стефания из Греции.

К слову, что 25 место занял немец Йендрик, а 26- представитель Великобритании Джеймс Ньюман, который не получил ни одного балла от зрителей.

Отметим, Go_A получила от жюри 97 баллов, а от зрителей -267 (в общем 364 балла), а победитель заработал 524 балла.

Украинцы стали обсуждать результаты голосования в сети. Пользователи сети стали писать, что группу несправедливо оценило жюри:

"2 место по результатам телезрителей, следовательно, Европа заценила украинский контент на Евровидении в отличие от жюри 🔥👏🇺🇦", "Нас засудили судьи! Это уверена тройка!", "Заслуживает топ 1", "Жюри вонючие крысы, люди дали 1 место, а эти тупые упыри пусть сходят к врачу слух поверят ?! "," Достойно представили нашу страну 🇺🇦 Молодцы! 🔥 Гордимся !!! Супер 🤘 "," Жюри голосовало неадекватно !!! Когда было голосование только зрителей, это было намного лучше !!! А Италия заслуживает 1 место, и зрители проголосовали правильно !!!", "Лучшие!!!! Если бы жюри дали больше баллов, точно победили бы 🇺🇦🇺🇦", "Жюри топило, как могло, но мы в сердцах людей ❤️❤️❤️".

Напомним, что солистка Go_A сообщила о проблеме во время прямого эфира Евровидения: "Не выдержала и..."

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