Солистка группы Go_A Екатерина Павленко показала закулисье песенного конкурса «Евровидения»

Уже сегодня, 18 мая, украинская группа Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале конкурса под номером 15. А пока музыканты готовят и показывают, как это происходит, пишет Politeka.net.

Так, Екатерина Павленко показала, как участники коллектива разминаются.

Заметив, что их снимают, артисты начинают дурачиться на камеру. Похоже, настроение у них отличное.

Подготовка нужна не только музыкантам, но и костюмам.

«Да, я делаю прическу шубе», - так подписана сторис, где показано, как прихорашивают зеленую лохматую накидку, в которой появится на сцене Павленко.

Отметим, украинский дизайнер Дмитрий Курята, который создал образ Павленко для «Евровидения» рассказал, что зеленая шуба — это тонкий намек на народный украинский элемент.

«В карпатском народном костюме есть такое понятие как гуня — это такая лохматая форма меха. Очень-очень тонко мы используем народные элементы, так, чтобы их никто не увидел. Чем больше подтекстов и наслоений ты делаешь, пусть внутренних, о которых не обязательно говорить вслух, тем более глубокий и яркий получается образ», — поделился дизайнер.

Макияж для Павленко делает мейкапа и парикмахер Екатерина Войнич. Мейкап сделан в стиле смоки айс.

Тем временем, украинцы поддерживают коллектив и желают победы.

«Будем болеть сегодня за вас», «Удачи! Держу кулаки🔥», «Это невероятное самобытное выступление. Которое не похоже ни на одно, которое было на конкурсе Евровидение! Поражает!», «Лучшие», - пишут в комментариях.

Напомним, что солистка Go_A Павленко после резкого ухудшения самочувствия сделала заявление перед "Евровидением": "Я свободна".

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