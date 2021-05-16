Солистка Go_A, украинская певица Катя Павленко поделилась новостями с открытия песенного конкурса «Евровидение»

Как передает Politeka.net, в Роттердаме официально стартовал международный песенный конкурс, который пройдет в период с 18 по 22 мая на арене Ahoy. Открытие состоялось в виде красной дорожки с представлением всех участников. Правда, из-за пандемии красная дорожка выглядела не совсем обычно.

Как сообщают ряд СМИ, пресса стоит за ограждением на расстоянии двух метров друг от друга. Каждая страна и представители из этих стран ограждены кабинами. Конкурсантов выводят к фотографам, после чего сажают в автобус и развозят по отелям. При этом, делегации, в которых был обнаружен коронавирус, не выпустят на красную дорожку. Их участие в полуфинале пока остается под вопросом.

Катя Павленко обратилась к фанатам накануне своего появления на красной дорожке.

«В связи с тем, что на «Евровидении» произошло несколько случаев коронавируса, мы сидим в отеле, ждем дальнейших действий, потому что мы не знаем, что будет дальше с красной дорожкой», - отметила Павленко.

Позже она опубликовала несколько сторис, показав, что свой выход украинская группа не пропустила.

«Сейчас будем играть в звезд. Будем идти по подиуму и делать вид, что мы звезды», - заявила девушка.

Напомним, что солистка Go_A Павленко после резкого ухудшения самочувствия сделала заявление перед "Евровидением": "Я свободна".

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