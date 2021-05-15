Переможець "Євробачення" Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, викликав фурор на сцені

Як повідомляє Politeka.net, відомий австрійський виконавець дрег-Квін Том Нойвірт, який свого часу став справжнім відкриттям музичного конкурсу "Євробачення", прославився під сценічним ім'ям Кончіта Вурст. Після гучного успіху і перемоги на пісенному конкурсі, він підкорив серця мільйонів фанатів по всьому світу і зібрав величезну аудиторію в своєму Instagram. Тепер хлопець часто радує публіку яскравими образами і перевтіленнями.

Цього разу Томас знову показав знімки в образі Кончіти, він вийшов на сцену пісенного конкурсу в Німеччині і викликав справжній фурор. Як виявилося, Вурст стала ведучою цього заходу і для свого виходу одягла розкішну рожеву сукню цікавого фасону – зі шлейфом і декоративним пушком. Цей наряд підкреслив ідеальне тіло і стрункі ніжки артиста.

У підписі до фотографій Нойвірт розповів, хто допомагав йому створювати це приголомшливий образ. А шанувальники ту ж почали його обговорювати, засинаючи компліментами і захопленими коментарями. "Ух ти! Приголомшливо!", "Чудова", "Діва", "Ти приголомшлива", "Коли королева стала імператрицею!", "Моя любов", "Ох вже ці чудові ніжки", "Красива", "Прекрасний образ", "Червона зірка!", "Ви виглядаєте абсолютно приголомшливо", - пишуть фанати в коментарях до фото Кончіти.

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