Победитель «Евровидения», австрийский певец Томас Нойвирт, получивший известность под псевдонимом Кончита Вурст, впечатлил новым образом в расстегнутой рубашке
Эпатажный певец порадовал поклонников новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Томас предстал в образе, который идеально подойдет для летнего отдыха. Певец сидел на табурете в легком наряде, идеальном для жары. На нем были очень короткие джинсовые шорты, которые позволили артисту засветить свои ноги, а также рубашка в полоску, которую он оставил расстегнутой до самого живота, тем самым демонстрируя свою гладкую грудь.
Дополнили образ певца небольшие браслеты, цепочка и стильные очки. Томас мило улыбается, глядя куда-то вниз и закинув руки за голову.
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Его поклонники оценили это фото по достоинству.
«Люблю твою рубашку», «Какое отличное фото, классный наряд. Мне нравится рубашка», «Шорты короче самых коротких ночей в середине лета!», «Вау! Отличное фото! Фантастический наряд, Том. Отлично выглядишь», «Красивый мужчина», «Приятно видеть твою счастливую улыбку и такой милый летний образ», «Наступает ощущение лета. С нетерпением жду пятницы», - пишут люди.
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