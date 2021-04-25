Австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения", прославившийся под псевдонимом Кончита Вурст, поучаствовал в фотосессии с коллегой, Мартином Зерзой

Большую популярность Томас Нойвирт заработал после победы на конкурсе "Евровидение-2014", передает Politeka.net. Тогда артист не только отличился своим талантом, но и тем, что вышел на сцену в длинном женском платье.

Сейчас на страницу Инстаграм Кончиты подписаны 390 тысяч пользователей сети. Регулярно певец публикует снимки в самых смелых образах.

В частности, в одном из последних постов Нойвирт опубликовал фото со совместной фотосессии с певцом Мартином Зерзой. На кадрах Вурст позировал в черной майке и длинных брюках. Завершили образ артиста украшения и босоножки на длинных шпильках, а также маникюр с яркими ногтями.

Оба певца смеялись, и, вероятно, разговаривали, присев на кресла.

За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"😍😍 С тобой была еще одна вечеринка 😂", "Это было очень мило", "Идеальная пара, прекрасный вечер .. !! 👏🙌Люблю вас, ребята, и большое спасибо !! Вы оба выглядели потрясающе горячо .. !! 🔥😍🔥", "Чем дальше, тем симпатичнее ...", "Какие классные фото! Фантастический вечер с вами, ребята! Мне было весело! Просто здорово. Фантастический взгляд Тома. 🤗👍🏻❤❤❤❤❤❤", "Это было забавно, и я так сильно вас всех люблю", - написали пользователи сети.

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