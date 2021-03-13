Известный австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения", более известный под псевдонимом Кончита Вурст, поделился новыми эпатажными фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кончиты в соцсети.

Так, в аккаунте артиста появилось три новых фото, на которых он позирует на диване с бокалом шампанского и в компании мужчины. При этом образ Кончиты как всегда крайне эпатажный - не обошлось без макияжа и колготок в крупную сеточку.

На новых фото мужчины сплетаются ногами и отпивают из своих бокалов шампанское. При этом приятель Кончиты - Мартин Зерза - имеет куда более "привычный" для простых людей вид. На нем можно увидеть джинсы, футболку и кроссовки. Кончита тем временем позирует в колготках, с ярким мейком и в серьгах-кольцах.

В комментариях поклонники засыпали комплиментами как Томаса, так и его приятеля. А наибольшее внимание, конечно, акцентировали на колготках эпатажного артиста.

"Люблю твои ноги", "Невероятный кадр", "Красивые оба", "Посылаю вам немного шампанского", "Вау, вы невероятные", - пишут в комментариях.

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