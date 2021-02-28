Співачка Кончіта Вурст, вона ж австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт, влаштувала спекотний фотосет у корсеті

Як передає Politeka.net, 32-річна переможниця "Євробачення 2014" опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram добірку свіжих фото на яких позує в корсеті, колготках в сіточку і стрінгах. Образ доповнений сонячними окулярами.

Крім того, Кончіта замалювала маркером свої оголені руки і оголені груди. Повинно бути артист хотів, щоб фото виглядало кумедним.

На фото Томас позує на дивані, написавши, що збирається на недільний бранч. (Бранч, це пізній сніданок). По всій видимості, артист не поспішає поглинати їжу, позаяк корсет стягує його талію, роблячи аж надто тоненькою.

Фанати очманіли від побаченого, прокоментувавши в колонці коментарів строкатими і пікантними зауваженнями:

"Можу я запитати, звідки у вас корсет?", "Смішно та еротично", "Вау, дуже, дуже чуттєво, я люблю" великі поцілунки"🥰 🤩 🥰 💜", "Вражаючий!!! Чудові фото. Ти виглядаєш фантастично. 🙌 💯 😍 🔥 ", "Ох чорт. Добре, час пізнього сніданку. Ха-ха", "Люблю окуляри 😎", "Королева🥺 😍", "Я б з'їв весь цей бранч! 🔥 😍 ", "Це до дідька круто поклоніння єдиному, що виводить корсети на новий рівень👌", "Завжди готова закуска️️🍬","Любиш своє кільце в носі! 😍".

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