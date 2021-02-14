Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Томас Нойвирт, устроила переполох дерзой выходкой

Как передает Politeka.net, 32-летняя победительница "Евровидения 2014" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором отвечает на каверзные вопросы фанатов (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Таким образом, она решила поздравить армию поклонников с Днем всех влюбленных.

Нойвирт общался с публикой и одновременно наносил себе необычный макияж. Артист сидел перед камерой в "плюшевой" кофте тигровой расцветки, которую распахнул на груди.

Кончита довольно раскованно вела себя, делая штрихи косметическим карандашом. В итоге, брови у нее оказались чуть ли не на пол-лица.

"Все говорят ЛЮБОВЬ и смотрят, как я отвечаю на ваши чудесные странные вопросы 😍", - подписаны кадры.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"😂 это было слишком смешно"

"К концу видео я также покраснел: от волнения, передозировки странностей, смеси радости и смущения и небольшого количества виртуального кристаллического мета😂 Спасибо, было весело! 😘"

"С Днем всех влюбленных, чудесный и красивый Том. Я обнимаю тебя крепко, крепко. 💝"

"Очень понравилось - большое спасибо за это безумие. Сделайте фильтр с макияжем и я буду наносить его в мгновение ока ❤️"

"💄 Странные вопросы, странные ответы и макияж от тебя, Том🤣 Люблю тебя, милашка😘"

"Может быть, этот макияж был немного странным 🙂 но эти полчаса с тобой были такими забавными и интересными. Спасибо Том ❤"

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