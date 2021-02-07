Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Томас Нойвирт, взбудоражила оригинальным образом
Как передает Politeka.net, 32-летняя победительница "Евровидения 2014" опубликовала серию новых снимков в своем микроблоге в Инстаграм.
Так, на первом фото Нойвирт позировал в лифте - в длинной кожаной куртке, темных джинсах и реглане, а также в высоких ботинках на шнуровке и кепке. В дальнейшем артист решил сделать образ "вкуснее" и более вызывающим. Для этого он сначала избавился от верха и улегся на живот, задумчиво потерев заросший подбородок.
Третий образ Кончиты, безусловно, оказался самым эпатирующим. Звезда втиснулась в крохотный бежевый корсет с тонкой черной лентой посередине, задрав кофточку и немного приспустив штаны. Вурст свела с ума "аномально" узкой талией.
Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
45-летняя Могилевская удивила внешностью, фото "порвало" сеть: "Боже, как вы изменились"
Принц Гарри после скандальной выходки с Меган Маркл неожиданно передумал: "Решил вернуть свои..."
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво срочно покинул Украину и рассказал о своих бедах: «Часы ужаса»
Печальная Могилевская поделилась своей болью, которую ничем не унять: "Светлая память..."
"Красивые фото 🙌 Большое спасибо, что поделились, дорогой Том. 👍💯"
"Я любовалась третьим фото... классная талия😉❤️🔝😘👌"
"Ты сияешь ярче с каждым днем ❤️ Просто очаровательно"
"Откуда у вас такие комбинации? Мне бы хотелось знать, что творится у вас в голове, когда вы их создаете😁"
"Ночное представление! ВАУ 👌😊"
"Об этом мечтает каждая нормальная женщина"
Ранее мы рассказывали, как Кончита вызвала бурю эмоций кокетливым кадром в растянутой майке. Певица свела руки впереди, поиграв мышцами. Звезда слегка задрала подбородок, томно посмотрев в камеру.
"Уххх", - так подписала Вурст этот сочный кадр.
Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст поразил еще более смелым образом в кружевах
А еще Politeka писала, что бородатая звезда "Евровидения" Кончита Вурст в прозрачном боди смутила самых стойких