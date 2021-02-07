Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Томас Нойвирт, взбудоражила оригинальным образом

Как передает Politeka.net, 32-летняя победительница "Евровидения 2014" опубликовала серию новых снимков в своем микроблоге в Инстаграм.

Так, на первом фото Нойвирт позировал в лифте - в длинной кожаной куртке, темных джинсах и реглане, а также в высоких ботинках на шнуровке и кепке. В дальнейшем артист решил сделать образ "вкуснее" и более вызывающим. Для этого он сначала избавился от верха и улегся на живот, задумчиво потерев заросший подбородок.

Третий образ Кончиты, безусловно, оказался самым эпатирующим. Звезда втиснулась в крохотный бежевый корсет с тонкой черной лентой посередине, задрав кофточку и немного приспустив штаны. Вурст свела с ума "аномально" узкой талией.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Красивые фото 🙌 Большое спасибо, что поделились, дорогой Том. 👍💯"

"Я любовалась третьим фото... классная талия😉❤️🔝😘👌"

"Ты сияешь ярче с каждым днем ❤️ Просто очаровательно"

"Откуда у вас такие комбинации? Мне бы хотелось знать, что творится у вас в голове, когда вы их создаете😁"

"Ночное представление! ВАУ 👌😊"

"Об этом мечтает каждая нормальная женщина"

Ранее мы рассказывали, как Кончита вызвала бурю эмоций кокетливым кадром в растянутой майке. Певица свела руки впереди, поиграв мышцами. Звезда слегка задрала подбородок, томно посмотрев в камеру.

"Уххх", - так подписала Вурст этот сочный кадр.

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