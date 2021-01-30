Известный австрийский певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст), триумфатор Евровидения 2014, удивил неожиданным образом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кончиты в соцсети.
Так, в аккаунте артиста появилась подборка фото, на которых он позирует в черном корсете, трусах, носках и бейсболке. При этом образ артиста дополнен неожиданным элементом - доспехами. Из-за этого Кончиту сравнили с Дартом Вейдером.
"Апокалиптика", - прокомментировал он свои фото.
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Также Томас опубликовал фото в маске для омоложения и увлажнения кожи лица.
Эпатажный артист вызвал шквал эмоций сркди фолловеров, в основном - положительных.
"Голубой Дарт Вейдер", "Ты меня убиваешь", "Фантастично и увлекательно! И замечательная маска", "Невероятный", "Очень круто", "Как всегда, на высоте", "Я в восторге", "Очень круто", "Непревзойденный", "Наша королева", "Шикарный", - пишут в комментариях.
Следует отметить, что Томас Нойвирт более известен под женским альтер-эго Кончита Вурст. Это австрийский поп-певец и драг-квин. Он - победитель конкурса песни Евровидение-2014 в Копенгагене. Образ "женщины с бородой" был создан Нойвиртом в 2011 году.
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