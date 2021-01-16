Австрийский певец и победитель "Евровидения" Томас Нойвирт, который известен под псевдонимом Кончита Вурст, предстал в пикантном виде

Как пишет Politeka.net, артист выложил на своей странице в "Инстаграм" новое фото, которое с восторгом встретили пользователи Сети.

Томас Нойвирт обычно любит эксперименты и радует поклонников оригинальными, а порой и экстремальными образами. Он активно ведет страницу, и сейчас за его блогом следят уже 396 тысяч фолловеров.

Изюминкой новых фото Томаса стали черные латексные черные лосины, которые плотно обтянули его тело. К такому пикантому предмету гардероба артист добавил белые носки, майку, черную кепку и украшение на шее.

Нойвирт позировал, изгибаясь и принимая различные позы. Но, вероятно, кадры казались ему не слишком горячими и, чтобы добавить перчинку, артист снял майку.

«О, как это круто! Сидит отлично!», «О боже, ты выглядишь эффектно, твое тело проработанное, каждый день, становится все более совершенным, эти позы… Том, ты такой милый, такой замечательный и манящий. Ты очаровательный мужчина, и я люблю тебя», «О, дорогой Том, латекс смотрится так хорошо на тебе», «Ты слишком хорош, и мне стыдно даже говорить о своих мыслях, когда я тебя вижу», - пишут в комментариях.

Напомним, как Кончита Вурст вернулась к мини и каблукам, кадры провокации.

Также Politeka писала, что Кончита Вурст в коротком платье прильнула к мускулистому мачо в латексе.