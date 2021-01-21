Звезда "Евровидения" Кончита Вурст заинтриговала эпатажным нарядом

Австрийский певец и победитель "Евровидения" Томас Нойвирт, более известен публике под псевдонимом Кончита Вурст, снова показал свои эксперименты с внешним видом в Instagram, хвастаясь подкачанным телом и странной одеждой, пишет Politeka.net.

В новой публикации певец заинтриговал необычным нарядом, в которым соединились элементы брутальной мужской небрежности и женской чувственности. И хотя новый образ выглядит довольно экстремальным, поклонники смогли его оценить.

На первом снимке Томас Нойвирт стоит у стены в полупрозрачном боди, которое было стянуто под накачанную грудь звезды. Певец томно вытянул подбородок вперед, немного прогнувшись, и нежно коснулся пальцами своей груди, скрестив руки перед собой.

Второй снимок демонстрировал почти все, что было ниже пояса, поскольку джинсы были расстегнуты и приспущены вниз. В глаза бросалось отсутствие какого-либо белья под брюками, но пикантную зону немного прикрыл свободно висящий низ полупрозрачного боди. Оно сильно обтянуло торс звезды. При этом его грудь "украшали" две феи розового и зеленого цветов, которые были добавлены на снимок в фотофильтре.

Третий снимок добавил еще немного огня, ведь Томас Нойвирт позировал в полный рост, делая селфи. И хотя пуговица на широких джинсах уже была застегнута, певец поиграл с верхом "одежды", натягивая боди вниз и демонстрируя внушительные мускулы на руках и груди.

Фанаты Томаса Нойвирта в своих комментариях оценили внешний вид звезды, отмечая, что регулярные тренировки в зале не прошли даром, и назвали его "очень горячим".

"Похоже, тренажерные залы работают на вас!", "Ты живешь искусством!", "Красивые волосы везде", "Ох, Том, ты такой горячий!!!",- написали фолловеры в соцсети.

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