Популярный певец Том Нойвирт, которого все знают под творческим псевдонимом Кончита Вурст, вновь порадовал своих фанатов

Новые снимки звезда опубликовал в своем Instagram.

Победитель Евровидения решил устроить небольшую фотосессию напротив зеркала, примеряя различные наряды.

Сперва Том Нойвирт немного присел и появился в красной футболке и спортивных штаха. Позже певец решил сменить футболку и надел серо-белую.

Далее появились более откровенные кадры. Певец чуть приподнял свой топ выше живота и засветил в кадре черные стринги.

А на последнем снимке Том Нойвирт надел белую майку с надписью "Дрянные девчонки".

"Нашел милые топы в моем старом шкафу - это любовь... Посмотрите, как я безупречно создаю контент", - подписал победитель Евровидения подборку новых фотографий в своем микроблоге.

Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и завалили "Кончиту Вурст" лайками и восторженными комментариями. Стоит отметить, что под публикацией свой лайк оставил Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки.

"Горячо", "Очень мило! Интересно, что у вас в ящиках!", "Выглядит великолепно, может быть, вы найдете еще", "Очень красиво", "Ты выглядишь просто великолепно", "Том! Да, это безупречный контент, такой домашний и милый", "Милый мой", "Эти топы выглядят еще симпатичнее на тебе", - написали они в комментариях.

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