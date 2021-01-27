Австрийский певец и победитель "Евровидения" Томас Нойвирт, более знаменит под псевдонимом Кончита Вурст, показал накачанные плечи

Певец Томас Нойвирт снова дополнил свою страничку в соцсети Instagram новым снимком в образе Кончиты Вурст, пишет Politeka.net.

На фотографии эпатажный певец предстал в кружевах и с длинными вьющимися волосами, которые были аккуратно уложены и спадали на плечи мягкими волнами. Артист отрастил уже внушительную бороду, которой в свое время так неожиданно привлек внимание всего мира на Евровидении, и теперь никогда не расстается с ней.

Томас Нойвирт сделал селфи, немного подняв подбородок вверх, от чего его длинные и густые накрашенные ресницы были видны более отчетливо.

Певец позировал в женском наряде черного цвета, который открывал обнаженные накачанные плечи и вид на волосатую грудь звезды. Образ был дополнен густыми полупрозрачными рюшами из фатина, которыми был отделан край одежды на груди.

Поклонники Томаса Нойвирта испытали неподдельный восторг при виде своего фаворита в этом узнаваемом образе. В своих восхищенных комментариях они написали много приятных слов и даже назвали артиста "Королевой".

"Классно выглядишь", "Выглядишь потрясающе!", "Великолепный и сказочный", "Красивый", "Вызовите скорую, я в обмороке! А пожарники, я горю! И полиция, быть таким удивительным - преступление!", "Вы выглядите действительно фантастически!!!", "Очень красивый. Замечательная королева",- написали поклонники под публикацией певца.

Напомним, что совсем недавно Томас Нойвирт поэкспериментировал с образом, надев на себя широкие джинсы и полупрозрачный обтягивающий боди. Певец предстал перед фанатами без нижнего белья, что было заметно благодаря приспущенным брюкам.

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