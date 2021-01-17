Звезда показала все, что нельзя скрывать

Популярная немецкая модель Хайди Клум, которая является одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, поделилась неожиданным кадром

Известная красотка впечатляет формами несмотря на то, что ей 47 лет, пишет Politeka.net. Модель все такая ж стройная, как и много лет назад, ее изгибы поражают и завораживают.

Звезда в самых откровенных нарядах и позах с гордостью хвастается идеальной фигурой. Так, в этот раз Хайди решила показать селфи, сделанное в постели.

Блондинка лежала на простынях, прикрыв рукой грудь. В результате шикарная Клум засветила темный маникюр с длинными ногтями.

На модели были лишь крохотные трусики, которые едва ли можно было заметить.

Модель слегка выгнулась, вытянув над собой руку, она закрыла один глаз и сомкнула губы будто для поцелуя.

"Оставайся в постели в воскресенье", - написала модель.

За час пост собрал более 30 тысяч лайков и ни одного комментария, ведь Хайди отключила эту возможность.

Стоит отметить, Хайди Клум дает несколько советов, как в ее возрасте выглядеть как она.

Кроме того, что у звезды хорошие гены, она все же очень следит за собой.

Звезда занимается спортом, а ее рацион сбалансирован.

Однако Хайди призналась, что с возрастом ей все труднее оставаться в безупречной форме, ведь она родила четверых детей, и во время каждой беременности набирала не менее 20 килограммов.

В результате у звезды появились растяжки и целлюлит, но все же правильное питание ей очень помогает.

Напомним, что Хайди Клум в латексном комбинезоне заткнула за пояс молодых красоток: Кончита Вурст оценила.

Как сообщала Politeka, Хайди Клум предстала перед камерой без одежды, еле-еле прикрыв самое сокровенное: «Горжусь тобой».

Также Politeka писала, что Хайди Клум в леопардовом белье и ремешках свела с ума своей раскованностью: после такого не уснуть.