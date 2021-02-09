Австрийский певец и победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт, прославившийся под псевдонимом Кончита Вурст, показался перед фанатами в экстравагантном платье

Как пишет Politeka.net, Томас Нойвирт с завидной регулярностью пополняет свою страницу Instagram новыми снимками, где примеряет эпатажные образы. В этот раз он восхитил поклонников эффектным платьем, под которым "засветил" немного лишнего.

На нескольких фотографиях, которые показал известный певец, он позировал в необычном платье из ярко-розовой блестящей ткани, которое было больше похоже на упаковку для подарка. Наряд звезды был намного короче, чем полагалось бы, и засветил немного лишнего в самой пикантной зоне его тела, а ситуацию не спас даже массивный бант на талии.

Томас Нойвирт был невероятно вдохновлен новым образом, который дополняли высокие женские сапоги из лакированной кожи, и постарался показать его в разных ракурсах. Певец сделал селфи в полный рост, кокетливо оттопырив пальчики на руках и отставив ножку в сторону. На втором фото он показал растительность на своем теле, которая резко контрастировала с розовой тканью платья.

Третий снимок стал самым забавным, ведь мужественное и подкачанное тело певца было втиснуто в обтягивающую фигуру одежду. Но Томаса Нойвирта это ничуть не смущало: он задорно улыбался, неприлично лаская зубы языком, и одной рукой натянул подол платья вниз, будто бы стеснительная девчонка.

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"Сладкий подарок! Никто не может устоять!", "Потрясающее платье!", "Ты такой милый человек", "Вау, Том!", "Ты прекрасно выглядишь", "Это сделало мой день снова", "Королева Евровидения!", "О, довольно мило!",- написали фолловеры к публикации знаменитости.

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