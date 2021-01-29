Известный австрийский певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст), триумфатор Евровидения 2014, показался в свежем образе

На фото Томас позировал в черном пиджаке на голое тело. Волосы Нойвирт оставил распущенными, а образ дополнил шикарными бородой и усами. Певец оставил пиджак немного открытым, а смотрел прямо в камеру. Кадр получился довольно загадочным, как и сообщение под ним. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Возможно, я что-то снимал, а может и нет", - написал Томас под фото.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошо или не молодец! или нет!", "Вы, возможно, хотели или не хотели украсть мое сердце, но вы сделали это!", "Оглушающий", "И я могу сейчас кланяться. Кстати ... ты отлично выглядишь", "Вы снова и снова удивляете нас новыми великолепными образами", "И теперь мы все так взволнованы, что бы это ни было, не могу дождаться".

Мы писали, что австрийский певец и победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт взбудоражил новым откровенным образом.

На новых фото Томас предстал в обычных голубых джинсах, из-под которых виднеются розовые стринги. Певец дополнил раскованный образ черным фатиновым топом, обнажившим живот и плечи, а также базовыми белыми кроссовками и черной кепкой.

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