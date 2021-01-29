Австрийский певец и победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, взбудоражил новым откровенным образом

32-летний певец на своей странице Instagram поделился пикантными фото с трусами напоказ, пишет Politeka.net. Сейчас артист больше не носит длинные волосы, а от образа Кончиты Вурст осталась только борода и умение совмещать абсолютно несочетаемые вещи.

На новых фото Томас предстал в обычных голубых джинсах, из-под которых виднеются розовые стринги. Певец дополнил раскованный образ черным фатиновым топом, обнажившим живот и плечи, а также базовыми белыми кроссовками и черной кепкой.

Снимки артист никак не подписал, оставив только игривые смайлики "🐽🎀". Подписчики оценили новый смелый эксперимент творца Кончиты Вурст, засыпав пост лайками и комментариями.

"Вау! Мои любимые модные вещи вместе! 👌🌟; Процесс сотворения чуда 💖✨А ты такой милый на этих фото; Том! Да!!! Ты умеешь преподносить... У тебя от природы талант совмещать несовместимое... И ты озорной и приятный проказник; Что ж, день начинается очень хорошо, когда тебя будят такие классные картинки и эти розовые трусики 🔥; o любопытно узнать, для какого события был этот образ 😍; Вдохновение Бритни Спирс 😉", — пишут в комментариях восторженные поклонники.

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст обтянул свои рельефы латексом и разбередил фантазии: "Стыдно даже говорить".

Как сообщала Politeka, заросшая звезда "Евровидения" Кончита Вурст показал мускулы в неожиданном месте: "У тебя там уже...".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст в прозрачном боди смутила самых стойких: "Очень горячий!".