Певица Кончита Вурст, она же австрийский певец и победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт, устроила знойный фотосет в корсете

Как передает Politeka.net, 32-летняя победительница "Евровидения 2014" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм подборку свежих фото на которых позирует в корсете, колготках в сеточку и стрингах. Образ дополнен солнечными очками.

Кроме того, Кончита зарисовала маркером свои обнаженные руки и оголенную грудь. Должно быть артист хотел чтобы фото выглядело забавным.

На фото Томас позирует на диване, написав, что собирается на воскресный бранч. (Бранч, это поздний завтрак). По всей видимости, артист не спешить поглощать пищу, так как корсет стягивает его талию, делая уж слишком тоненькой.

Фанаты ошалели от увиденного, прокомментировав в колонке комментариев пестными и пикантными замечаниями:

"Могу я спросить, откуда у вас корсет?", "Смешно и эротично", "Вау, очень, очень чувственно, я люблю "большие поцелуи" 🥰🤩🥰💜", "Поразительный!!! Замечательные фото. Ты выглядишь фантастически. 🙌💯😍🔥", "Ох черт. Хорошо, время позднего завтрака. Ха-ха", "Люблю очки 😎", "Королева 🥺😍", "Я бы съел весь этот бранч! 🔥😍", "Это чертовски круто поклонение единственному, что выводит корсеты на новый уровень 👌", "Всегда готовая закуска💁🏻‍♀️🍬", "Любите свое кольцо в носу! 😍".

Напомним, что звезда "Евровидения" Кончита Вурст в балетной пачке сразила наповал: "Удивляешь каждый день".

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