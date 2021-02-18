Известный австрийский певец Томас Нойвирт, триумфатор "Евровидения", более известный под псевдонимом Кончита Вурст, примерял рискованный наряд

На фото Томас позирует пушистой балетной пачке синего цвета. Образ Нойвирт дополнил стильными латексными ботфортами на платформе. Звезда стоял на фоне черных занавесок, взявшись одной рукой за юбку. Певец развернулся боком, чтобы показать свой эпатажный наряд во всей красе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты удивляешь меня каждый день", "Красиво как всегда .. красиво !!! люблю тебя Том", "Это синяя пачка. И насчет идеальной длинны, ты прав", "Оба вида потрясающие! Просто вау!", "Я чувствую себя весной. Так свежо", "Красиво, милая, просто красиво", "Быть такой красивой - противозаконно", "Захватывает дух! Мега, выглядит потрясающе !! Мне очень нравится костюм", "Ух, вот что я называю хорошими промо-фотографиями".

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Звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором отвечает на каверзные вопросы фанатов. Таким образом, она решила поздравить армию поклонников с Днем всех влюбленных.

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