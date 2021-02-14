Співачка Кончіта Вурст, під сценічним ім'ям якої ховається австрійський виконавець Томас Нойвірт, влаштувала переполох зухвалою витівкою

Як передає Politeka.net, 32-річна переможниця "Євробачення 2014" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому відповідає на каверзні питання фанатів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Таким чином, вона вирішила привітати армію шанувальників з Днем всіх закоханих.

Нойвірт спілкувався з публікою і одночасно наносив собі незвичайний макіяж. Артист сидів перед камерою в "плюшевій" кофті тигрового забарвлення, яку розкрив на грудях.

Кончіта досить розкуто поводилася, роблячи штрихи косметичним олівцем. У підсумку, брови в неї виявилися мало не на пів-обличчя.

"Всі говорять ЛЮБОВ і дивляться, як я відповідаю на ваші чудові дивні питання 😍", - підписані кадри.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"😂це було занадто смішно"

"До кінця відео я також почервонів: від хвилювання, передозування дивацтв, суміші радості і збентеження і невеликої кількості віртуального кристалічного мета😂 спасибі, було весело! 😘"

"З Днем всіх закоханих, чудовий і красивий Том. Я обіймаю тебе міцно, міцно. 💝"

"Дуже сподобалося - велике спасибі за це безумство. Зробіть фільтр з макіяжем і я буду наносити його в одну мить ❤️"

"💄 Дивні питання, дивні відповіді і макіяж від тебе, Том люблю тебе, милашка😘"

"Можливо, цей макіяж був трохи дивним 🙂 але ці півгодини з тобою були такими кумедними й цікавими. Спасибі Том ❤"

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