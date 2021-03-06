Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, який під псевдонімом Кончіта Вурст переміг на Євробаченні, показав, як відпочиває з другом

На фото Томас сидів у червоних штанях, чоботях і сорочці, яку вирішив розстебнути. Образ Нойвірт доповнив стильними окулярами, які грайливо приспустив. Поруч сидів інший чоловік, який був у коротких штанях і сорочці, а також жовтих окулярах. Парочка тримала в руках келихи з шампанським і розслаблялася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я обожнюю робити це з тобою", - написав Томас.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ох, хлопці, це знову було так здорово .. !! Велике вам спасибі .. !! добре, Побачимося разом", " краща розвага в п'ятницю ввечері! Так весело дивитися на тебе, набагато, набагато цікавіше, ніж саме шоу", " спасибі за відмінний вечір!", "Спасибі за добре проведений з вами вечір! Було дуже весело знову побачити вас! Завтра подкаст, так! а потім намічена наступна п'ятниця!".

Ми писали, що співачка Кончіта Вурст, вона ж австрійський співак Томас Нойвірт, влаштувала спекотний фотосет в корсеті.

32-річна переможниця "Євробачення 2014" опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram добірку свіжих фото на яких позує в корсеті, колготках в сіточку і стрінгах. Образ доповнений сонячними окулярами.

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