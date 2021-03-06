Известный австрийский певец Томас Нойвирт, который под псевдонимом Кончита Вурст победил на Евровидении, показал, как отдыхает с другом

На фото Томас сидел в красных штанах, сапогах и рубашке, которую решил расстегнуть. Образ Нойвирт дополнил стильными очками, которые игриво приспустил. Рядом сидел другой мужчина, который был в коротких штанах и рубашке, а также желтых очках. Парочка держала в руках бокалы с шампанским и расслаблялась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я ОБОЖАЮ делать это с тобой", - написал Томас.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох, ребята, это снова было так здорово .. !! Большое вам спасибо .. !! хорошо, увидимся вместе", "Лучшее развлечение в пятницу вечером! Так весело смотреть на тебя, намного, намного интереснее, чем само шоу", "Спасибо за отличный вечер!", "Спасибо за хорошо проведенный с вами вечер! Было очень весело снова увидеть вас! Завтра подкаст, да! а потом намечена следующая пятница!".

Мы писали, что певица Кончита Вурст, она же австрийский певец Томас Нойвирт, устроила знойный фотосет в корсете.

32-летняя победительница "Евровидения 2014" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм подборку свежих фото на которых позирует в корсете, колготках в сеточку и стрингах. Образ дополнен солнечными очками.

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