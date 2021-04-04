Австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения", прославившийся под псевдонимом Кончита Вурст продолжает, устраивать смелые эксперименты над собой

После победы на "Евровидении" в 2014 году артист привык к вниманию публики и не перестает удивлять своих фанатов облачившись, то в мужчину, то в женщину.

И вот совсем недавно в своем Instagram он запостил свежие экстравагантные фото, на которых позирует с голым торсом, густой бородой на лице, длинными волнистыми локонами и очками. Свой новый образ он соединил с тончайшими прозрачными перчатками, Сначала он одел зеленіе, а затем поменял на красные.

«Я надеюсь, у вас было чудесное воскресенье, вы, кролики», - спросил он у поклонников.

В комментариях под постом поклонники Томаса были восхищены его фотграфиями.

«Повсюду прыгают счастливые кролики. Надеюсь, ты счастлив 🐰»,

«Ах да спасибо! 💞 А ваши фотографии - самые яркие моменты этого воскресенья! С праздником Пасхи! 🐰», - пишут в сети.

Ранее мы писали, , в аккаунте артиста появилось фото, на котором он позирует на диване с бокалом шампанского и в компании мужчины. При этом образ Кончиты как всегда крайне эпатажный - не обошлось без макияжа и колготок в крупную сеточку.

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст без штанов впечатлила не только ножками

А еще Politeka писала, что звезда "Евровидения" Кончита Вурст облачалась в кожу и показала друга молодости

Также Politeka сообщала, что эпатажная звезда "Евровидения" Кончита Вурст в сетчатых колготках сплелась ногами с мужчиной



