Австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения", более известный под псевдонимом Кончита Вурст, вновь восхитил поклонников
Как передает Politeka.net, новое фото артист опубликовал на своей страничке в Instagram.
После того, как Томас вызвал настоящий фурор на песенном кункурсе, он не перестает удивлять своих поклонников.
На опубликованном кадре артист предстал в компании своего друга Мартина Зерза, с которым он уже неоднократно выступал на сцене одного из наиболее известных площадок для молодых талантов в Австрии.
В 2006 году юный Том Нойвирт принял участие кастинг-шоу для начинающих поп-исполнителей Starmania. Занял второе место. Это и стало началом его карьеры.
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В комментариях под постом поклонники Томаса были восхищены его появлению в такой компании.
"Идеальное совпадение! Супер умный, супер веселый, честный и такой развлекательный ..... за вами можно наблюдать часами!", "Люблю вас, парни", "Еще раз было приятно", - писали под фото.
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