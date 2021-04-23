Известный австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения", прославившийся под псевдонимом Кончита Вурст, показал себя в эпатажных образах

Как пишет Politeka.net, Томас несколько лет назад триумфировал на "Евровидении", впечатлив не только голосом, но и эпатажным образом. Теперь за певцом следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где звезда постоянно радует новым контентом.

В этот раз Томас показал интересный образ в платье с открытыми плечами и большими серьгами.

На втором фото Нойвирт надел закрытый купальник с сердечками, а образ дополнил стильными очками. Как можно понять, такую одежду певец выбрал для презентации новой песни.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не могу дождаться!", "Красивая песня", "Я люблю, люблю эту песню. Спасибо за столько радости, которую вы дарите в это время", "люблю слышать, как ты снова поешь Нам так не хватало твоего голоса", "Спасибо вам обоим за вчерашний сюрприз!", "Мурашки по коже от этой песни".

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст удивила новым образом в купальнике и ботфортах

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