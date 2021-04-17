Австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения", прославившийся под псевдонимом Кончита Вурст, показал эпатажные фото с артистом Мартином Зерзой
Как передает Politeka, соответствующие фото появились на странице Кончиты в соцсети.
Так, артист запостил подборку фотографий, где он позировал вместе со своим приятелем Зерзой. При этом Томас Нойвирт выбрал для фотосессии традиционно очень эпатажный и яркий образ.
Артист позирует в кресле с бокалом в руке, закинув ногу на плечо товарища. На Кончите можно увидеть яркий купальник, колготки в сеточку и красные ботфорты на каблуке. Также певец дополнил свой образ серьгой в виде креста.
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В комментариях артиста засыпали комплиментами, а особое внимание фолловеров привлекли его яркие красные сапоги.
"Сапоги - огонь", "Мне нравятся эти высокие красные сапоги", "О боже, я в восторге от купальниа", - пишут в комментариях.
Томас Нойвирт родился 6 ноября 1988 года. Еще будучи подростком, он начал переодеваться в женщину, а также заметил свои нетрадиционные вкусы. Парень подвергался насмешкам из-за своих особенностей и решил, что посвятит жизнь борьбе за равноправие людей.
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