Австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения", более известный под псевдонимом Кончита Вурст, показал себя в невероятном образе

Как пишет Politeka.net, Кончита Вурст стала очень популярной после победы на "Евровидении". Звезда обожает эпатажные образы, надевая различную женскую одежду. Не забывает певец развивать социальные сети, где собрал сотни тысяч поклонников со всего мира.

В этот раз Кончита позировала в прозрачном кружевном белье и чулочках с креплениями к поясу. Вурст показала несколько поз и ракурсов, впечатляя смелостью.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали комментарии:

"Дополнительная «тонкая челка» для тебя, моя дорогая", "Красавица в голубом и эти туфли мне тоже нравятся", "Синяя линия", "(Почти) скромно-голубой", "Я люблю тебя, я люблю тебя, детка", "хорошее начало утра", "Очень свежее белье".

Мы писали, что австрийский певец Томас Нойвирт решил устроить неожиданную дерзкую съемку.

На новых кадрах певец не только изобразил из себя игривую тигрицу, но еще и примерил новую прическу, а также беззастенчиво хвастнул ягодицами в костюме с неприличным вырезом на самом интересном месте.

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