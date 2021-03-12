Известный австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения", более известный под псевдонимом Кончита Вурст, сразил наповал раскованным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал весьма смелое фото. Томас был одет в колготки-сеточку, которые обычно носят женщины. Сверху на нем красовалась толстовка и мини-шортики. Образ дополняли белые кроссовки с высокими носками и бейсболка.

Особой пикантности фото придала поза, которую выбрал Томас. Он присел и расставил ноги.

«Готовы?», - подписал фото Томас.

В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Мы готовы, Том!», «Совершенно потрясающе», «Супер наряд», «Дорогой Том, ты выглядишь супер!», «Мы тоже готовы)», «Такая красивая», «Твой цвет синий! Серебряный. Красивый Том», «Очень красивая, ты сияешь, как солнце», «Да, конечно!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Томас Нойвирт представитель ЛГБТ-сообщества. Он шокировал публику своим образом Кончиты, совместив в ней женские и мужские черты. Как известно, именно Кончита триумфально победила на песенном конкурсе «Евровидение» в 2014 году.

Стоит отметить, что сейчас артист все меньше появляется в образе Кончиты, пытаясь развивать и свое собственное имя и творчество.

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