Австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения", прославившийся под псевдонимом Кончита Вурст, показал свой оголенный торс

Артист эпатирует публику своими интересными образами, передает Politeka.net. Звезду называют одной из самых неординарных австрийских и мировых звезд эстрады.

Все дело в том, что на шоу "Евровидение-2014" Томас выступил в длинном платье и с черной бородой. Образ артиста вызвал бурю обсуждения, а в итоге он одержал победу. "Бородатую певицу" из Австрии назвали настоящим явлением конкурса.

С того момента прошло семь лет и певец уже не надевает платья, а его волосы стали короче. При этом Нойвирт продолжает эпатировать. В частности, в своем Инстаграм, в котором у него 391 тысяча подписчиков, он опубликовал фото с голым торсом.

На одном из кадров Вурст задрал ножку, засветив трусы, а также он выставил язык.

"весна 💘 голодный 💖 жаждущий", - написал певец.

За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много комплиментов артисту, а также отметили его дерзость и откровенность.

Стоит отметить, что Томас Нойвирт родился 6 ноябра 1988 года. Будучи подростком, он стал переодеваться в женщину, а также заметил свои нетрадиционные вкусы. Парень подвергался насмешкам из-за своих особенностей. Тогда он решил, что посвятит жизнь борьбе за право на самоопределение и за равноправие людей нетрадиционной ориентации.

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