Победитель "Евровидения", австрийский певец Томас Нойвирт, прославившийся под псевдонимом Кончита Вурст, вышел в прямой эфир с популярной травести-дивой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кончита померялась красотой с травести-дивой Барби. Обе артистки были при полном параде. Кончита сменила парик, превратившись в рыжую бестию, а Барби сделала яркий макияж и распушила волосы. Впрочем, поклонники Томаса оставили комплименты обоим звездам сети.

«Приятно смотреть на вас двоих... это было действительно сюрпризом», «Вы потрясающие королевы», «Вот это сюрприз!», «Замечательный сюрприз! Они оба выглядят потрясающе», «Это было замечательно», «Обожаю эти волосы, такого фантастического цвета, они так тебе идут, Кончита!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кончита Вурст запомнилась публике как бородатая женщина. Томас Нойвирт специально выбрал образ, в котором совместил женские и мужские черты. Его победа на «Евровидении» стала сюрпризом для многих стран.

Ранее мы писали, что Томас Нойвирт засветился вместе с артистом Мартином Зерзой. Артист выбрал для фотосессии эпатажный и яркий образ. Томас в ярком купальнике и колготках в сеточку закинул ногу на плечо товарища. Ботфорты на каблуке дополнили образ.

Напомним, что звезда "Евровидения" Кончита Вурст сбросила одежду, неприлично задрав ножку: "Голодный...".

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Кончита Вурст появилась в компании известного красавчика: "Идеальная пара".

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Кончита Вурст удивила сразу двумя образами, в купальнике и платье с открытыми плечами: "Сюрприз!".