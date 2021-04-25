Австрійський співак Томас Нойвірт, переможець "Євробачення", який прославився під псевдонімом Кончіта Вурст, взяв участь у фотосесії з колегою, Мартіном Зерзою

Велику популярність Томас Нойвірт заробив після перемоги на конкурсі "Євробачення-2014", передає Politeka.net. Тоді артист не тільки відзначився своїм талантом, а й тим, що вийшов на сцену в довгій жіночій сукні.

Зараз на сторінку Instagram Кончіти підписані 390 тисяч користувачів мережі. Регулярно співак публікує знімки в найсміливіших образах.

Зокрема, в одному з останніх постів Нойвірт опублікував фото зі спільної фотосесії зі співаком Мартіном Зерзою. На кадрах Вурст позував у чорній майці і довгих брюках. Завершили образ артиста прикраси і босоніжки на довгих шпильках, а також манікюр з яскравими нігтями.

Обидва співаки сміялися, і, ймовірно, розмовляли, присівши на крісла.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"😍 😍З тобою була ще одна вечірка😂", "це було дуже мило", " ідеальна пара, прекрасний вечір .. !! 👏 🙌Люблю вас, хлопці, і велике спасибі !! Ви обидва виглядали приголомшливо гаряче .. !! 🔥 😍 🔥 ", "Чим далі, тим симпатичніше ...", "Які класні фото! Фантастичний вечір з вами, хлопці! Мені було весело! Просто здорово. Фантастичний погляд Тома. 🤗👍🏻❤❤❤❤❤❤", "Це було забавно, і я так сильно вас всіх люблю", - написали користувачі мережі.

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