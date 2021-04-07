Австрійський співак Томас Нойвірт, переможець "Євробачення", який прославився під псевдонімом Кончіта Вурст, показав свій оголений торс
Артист епатує публіку своїми цікавими образами, передає Politeka.net. Зірку називають однією з найбільш неординарних австрійських і світових зірок естради.
Вся справа в тому, що на шоу "Євробачення-2014" Томас виступив у довгій сукні і з чорною бородою. Образ артиста викликав бурю обговорення, а в підсумку він здобув перемогу. "Бородату співачку" з Австрії назвали справжнім явищем конкурсу.
З того моменту пройшло сім років і співак вже не одягає сукні, а його волосся стало коротше. При цьому Нойвірт продовжує епатувати. Зокрема, в своєму Instagram, в якому у нього 391 тисяча підписників, він опублікував фото з голим торсом.
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На одному з кадрів Вурст задер ніжку, засвітивши труси, а також він виставив язик.
"весна 💘 голодний 💖 спраглий", - написав співак.
За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали багато компліментів артисту, а також відзначили його зухвалість і відвертість.
Варто відзначити, що Томас Нойвірт народився 6 листопада 1988 року. Бувши підлітком, він став переодягатися в жінку, а також помітив свої нетрадиційні смаки. Хлопець піддавався насмішкам через свої особливості. Тоді він вирішив, що присвятить життя боротьбі за право на самовизначення і за рівноправність людей нетрадиційної орієнтації.
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