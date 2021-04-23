Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, переможець "Євробачення", який прославився під псевдонімом Кончіта Вурст, показав себе в епатажних образах
Як пише Politeka.net, Томас кілька років тому тріумфував на "Євробаченні", вразивши не тільки голосом, а й епатажним образом. Тепер за співаком стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де зірка постійно радує новим контентом.
Цього разу Томас показав цікавий образ у сукні з відкритими плечима і великими сережками.
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На другому фото Нойвірт надів закритий купальник з сердечками, а образ доповнив стильними окулярами. Як можна зрозуміти, такий одяг співак вибрав для презентації нової пісні.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Не можу дочекатися!", "Красива пісня", " я люблю, люблю цю пісню. Спасибі за стільки радості, яку ви даруєте в цей час", "люблю чути, як ти знову співаєш Нам так не вистачало твого голосу", " спасибі вам обом за вчорашній сюрприз!", "Мурашки по шкірі від цієї пісні".
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