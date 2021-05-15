Победитель "Евровидения" Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, произвел фурор на сцене

Как сообщает Politeka.net, известный австрийский исполнитель дрэг-квин Том Нойвирт, который в свое время стал настоящим открытием музыкального конкурса "Евровидение", прославился под сценическим именем Кончита Вурст. После громкого успеха и победы на песенном конкурсе, он покорил сердца миллионов фанатов по всему миру и собрал огромную аудиторию в своем Instagram. Теперь парень часто радует публику яркими образами и перевоплощениями.

В этот раз Томас снова показал снимки в образе Кончиты, он вышел на сцену песенного конкурса в Германии и произвел настоящий фурор. Как оказалось, Вурст стала ведущей этого мероприятия и для своего выхода надела роскошное розовое платье интересного фасона – со шлейфом и декоративным пушком. Этот наряд подчеркнул идеальное тело и стройные ножки артиста.

В подписи к фотографиям Нойвирт рассказал, кто помогал ему создавать это потрясающий образ. А поклонники ту же принялись его обсуждать, засыпая комплиментами и восторженными комментариями. "Ух ты! Потрясающе!", "Великолепная", "Дива", "Ты потрясающая", "Когда королева стала императрицей!", "Моя любовь", "Ох уж эти чудесные ножки", "Красивая", "Прекрасный образ", "Алая звезда!", "Вы выглядите совершенно потрясающе", - пишут фанаты в комментариях к фото Кончиты.

Напомним, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето: «Так противно…».

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